Mortes no trânsito em Anápolis voltam a cair, mas delegado Manoel Vanderic faz importante alerta

No trânsito, todo cuidado é pouco e, infelizmente, quem mais sofre são justamente os amigos e familiares daqueles que acabam tragicamente perdendo as vidas em acidentes, seja por imprudência ou motivos externos.

Esse assunto tão complicado voltou a entrar no foco do povo anapolino após as declarações do vereador João da Luz, nesta terça-feira (07), que buscava chamar atenção para a problemática.

“Nós perdemos 140 vidas, até o presente momento, de janeiro a outubro, dos motoqueiros que se envolveram em acidentes”, afirmou o político.

Apesar da tentativa de alerta, os dados pelo parlamentar apresentados não estão em sintonia quanto aos registrados pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT).

Isso porque, em entrevista ao titular da unidade, Manoel Vanderic, o Portal 6 apurou que realmente os casos citados são um cenário que exige bastante atenção. Porém, na realidade, até o mês de novembro foram computadas 69 óbitos em acidentes e ocorrências no trânsito da cidade como um todo, não apenas com relação a motociclistas.

Alerta

Ademais, o delegado explicou que em 2023 e no último ano, os episódios fatais causados por motoristas anapolinos tiveram uma redução expressiva, levando em conta que, em 2021, foram aproximadamente 130 casos registrados.

Manoel Vanderic também explicou quais são os maiores causadores de acidentes com óbitos no trânsito, com o intuito de alertar os condutores.

“Mesmo com essa redução, os grandes vilões ainda são muito fáceis de serem identificados: embriaguez ao volante, uso de celular e excesso de velocidade, os três disparados”, explicou o titular.