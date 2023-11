Promotor pede condenação de servidor público que humilhou diarista em Anápolis

Um servidor público pode ser condenado pela Justiça de Anápolis por injúria racial após enviar diversas mensagens de teor ofensivo e ameaçador contra uma diarista do município.

Conforme a denúncia, oferecida pelo promotor Eliseu Belo, do Ministério Público de Goiás (MPGO), a vítima alugou uma casa de propriedade do acusado durante nove meses.

No começo de 2021, uma forte chuva derrubou parte do muro da residência, causando prejuízo para a estrutura da edificação.

Dessa forma, a diarista conversou com o servidor e ambos concordaram que ela deveria pagar pelos reparos necessários, em contrapartida de ficar isenta do pagamento do aluguel nos meses de fevereiro, março e abril.

Entretanto, mesmo tendo concordado com o desconto, meses depois o homem alegou que a vítima estaria devendo a ele pelo período e depredando a propriedade. Para piorar a situação, ele ainda emitiu uma ordem de despejo para ser cumprida em 48h.

Além disso, o acusado teria ameaçado e feito ofensas raciais à trabalhadora, que levou o caso para Justiça.

Ao entrar na ação, o MPGO pediu a condenação do acusado pelos crimes de injúria racial e ameaça.

O processo já está na fase final e a expectativa é que o mérito do caso seja estabelecido após a defesa do acusado apresentar alegações finais.