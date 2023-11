Macacos da UFG invadem centro acadêmico e controles de videogame vão parar no topo das árvores

E mais uma vez os pequenos macacos-pregos do campus Samambaia, da Universidade Federal de Goiás (UFG), aprontaram uma baita confusão e deram o que falar entre a comunidade acadêmica e os internautas.

Depois de relatos de perseguições e de furto de lanches, os macaquinhos resolveram partir para o “vandalismo”, invadindo o centro acadêmico (C.A) do curso de economia, roubando as almofadas e quebrando um aparelho de videogame que ficava no local.

Em um post denunciando o ocorrido, publicado no X – antigo Twitter – que já conta com quase 30 mil visualizações, foi registrado o rastro de destruição deixado para trás pelos pequeninos.

Nas imagens, é possível ver as almofadas jogadas em meio a vegetação e um dos controles de PlayStation 2 enrolados ao alto de um galho de árvore, além do aparelho feito em pedaços.

“E os macacos do samambaia q simplesmente entraram no c.a da economia, acabaram com as almofadas e colocaram o controle do videogame em cima da árvore”, denunciou o autor da publicação.

Os internautas também acharam graça do ocorrido, não perdendo tempo na hora de rir da situação.

“Isso se chama: A revolução dos bichos”, brincou um usuário, em referência a obra de George Orwell.

“CANALHAS, como que eu vou jogar quando for ai?”, perguntou outra.