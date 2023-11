Postos remarcam preço do etanol em Goiânia, mas ainda dá para economizar; veja locais mais baratos

Circula nas redes sociais um registro do momento em que um trabalhador de um posto de combustíveis em Goiânia troca a placa de preço do litro de etanol. No vídeo, é possível ver que o valor salta de R$ 2,99 para R$ 3,97, causando indignação entre consumidores. Porém, ainda é possível encontrar preços baixos na região metropolitana.

Apesar do aumento de 32,7% no local flagrado pelo vídeo, outros postos da Grande Goiânia seguem oferecendo preços mais em conta, como é o caso do Posto Classe A, no Setor Bueno.

O estabelecimento oferece o litro de etanol a R$ 2,78 no dinheiro e R$ 3,97 no crédito, de acordo com os dados disponibilizados no aplicativo Eon, da Secretaria de Economia de Goiás, na tarde desta sexta-feira (10). Com isso, a variação chega a R$ 1,19, ou 42,8%.

O segundo lugar com valores mais em conta se localiza na Cidade Industrial, ainda na capital. O Kurujão 37 está comercializando o litro do combustível por R$ 2,84, independente da forma de pagamento.

Além disso, o Posto Xandão, no Jardim Goiás, oferece o mesmo preço no dinheiro, enquanto, no crédito, salta para R$ 3,19.

Já as opções mais caras podem ser encontradas no Auto Posto Jr 2, no Setor Oeste, na capital, por R$ 3,97, assim como no Veiga Comércio de Combustíveis, na Vila Oliveira, em Aparecida de Goiânia.

Diversos outros estabelecimentos estão comercializando o etanol por este valor, o que pode indicar um aumento generalizado nos preços da região.