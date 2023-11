Turista japonês fica chocado com a quantidade de mangas em Goiás: “se fosse no Japão, estaria rico”

“O lixo de uns é o tesouro de outros”. Ao menos é o que revelou um vídeo que tem viralizado na internet e que já conta com mais de 50 mil visualizações, ao mostrar a reação de um japonês em meio a um verdadeiro “mar de mangas” em Goiás.

“Gente, tô chocado com o Brasil, olha tudo isso. Tudo manga, manga! Meu Deus”, se maravilhou o estrangeiro, que estava debaixo de uma mangueira se impressionando com diversas frutas já ao chão.

“Coisa luxuosa lá no Japão, mas aqui no Brasil ó, tá no chão. Se fosse no Japão, estaria rico”, continua ele.

Acontece que, como o próprio jovem explica, o fruto em questão até que existe no Japão, mas em virtude da produção e agricultura diferenciada, se tornou um artigo de luxo, com um preço bastante salgado.

Nos comentários, os usuários acharam graça da situação e reconheceram a riqueza natural do país.

“Só após eu ir para Europa que me dei conta da riqueza do Brasil, temos tudo e não sabemos que temos”, declarou uma internauta.

“O Centro-Oeste é muito rico nessas coisas: alimentos, carne e a agricultura, parabéns a todos os agricultores e pecuaristas do nosso Brasil”, afirmou outro.