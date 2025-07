Motorista de aplicativo surpreende passageiros durante a viagem: “terapia ambulante”

Já pensou em pedir um Uber e ser recebido por um copiloto de quatro patas?

Anna Júlia Steckelberg - 07 de julho de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Num mundo em que corridas de aplicativo muitas vezes se resumem a silêncios constrangedores e notificações no celular, um motorista decidiu transformar cada trajeto em uma verdadeira experiência sensorial e emocional.

A história viralizou nas redes sociais graças a um vídeo compartilhado pela página de humor Uber da Depressão, mostrando o motorista Ariano Silva e seu carismático copiloto: o cachorrinho Bruce Segundo.

Logo ao abrir a porta do carro, os passageiros dão de cara com um cenário nada convencional: luzes decorativas, ambiente acolhedor e um pet irresistível no banco da frente.

Bruce, calmo e bem-comportado, é o verdadeiro centro das atenções. O resultado? Sorrisos instantâneos, vídeos gravados no celular e uma corrida que mais parece uma sessão de terapia sobre rodas.

Nos comentários da publicação no Instagram, não faltaram elogios à dupla:

“Terapia ambulante, o contato com os animais deixa o humano mais leve e feliz”, escreveu uma internauta.

Outra brincou: “O cachorro no fim: agora eu quero meu pagamento em petisco”.

E não foi só isso. Muitos destacaram como atitudes como a de Ariano fazem toda a diferença: “Os aplicativos deveriam valorizar mais os motoristas que trabalham por amor” e “O Uber que eu pagaria o dobro pra pegar, anima o dia com certeza”.

Além da fofura garantida com Bruce, a ambientação do veículo é outro charme à parte. Luzinhas, enfeites e uma vibe good vibes tornam qualquer trajeto menos estressante, e mais memorável.

Essa iniciativa espontânea de Ariano mostra como pequenas atitudes podem transformar a rotina urbana. E reforça o quanto o bom humor, a criatividade e o amor pelos animais têm o poder de mudar o dia (e o humor) de qualquer um.

Se você der sorte de pegar uma corrida com Ariano e Bruce, aproveite: é o tipo de experiência que vale bem mais do que cinco estrelas.

