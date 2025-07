Policial Civil arranca suspiros ao mostrar serviço durante pecuária em Goiás

Publicação já acumula mais de 3 mil curtidas na plataforma, além de diversos comentários

Gabriella Pinheiro - 07 de julho de 2025

Policial civil Carla Martins. (Foto: Reprodução/ X)

Embora a dupla Bruno e Marrone tenha sido um dos grandes destaques da 44ª ExpoMineiros Rodeio Show, em Mineiros, Goiás, quem conseguiu chamar atenção e arrancar suspiros dos internautas foi a policial civil Carla Martins, que viralizou nas redes sociais.

A profissional repercutiu após publicar registros na rede X — antigo Twitter — em que mostrava a atuação enquanto trabalhava no show.

“Trabalhar na pecuária é isso. Goiás é bom, viu”, escreveu na legenda.

Para se ter uma ideia, a postagem já acumula mais de 3 mil curtidas na plataforma, além de diversos comentários de internautas, que não economizaram nos elogios.

“Pode me prender”, escreveu um.

“Que mulher linda! Tô precisando ir a uma pecuária no interior de Goiás”, afirmou outro.

“Que mulher gata”, disse uma internauta.

No Instagram, a policial revela que foi aprovada como agente da Polícia Judicial do Tribunal Regional do Trabalho, na Polícia Civil de Goiás, na Polícia Militar do Distrito Federal e no Conselho Regional de Farmácia de Goiás.

Além disso, ela compartilha a rotina de estudos e oferece dicas, por meio de vídeos, para quem busca seguir carreira na área e prestar concursos públicos.

Veja registros:

Trabalhar na pecuária é isso. Goiás é bom viu pic.twitter.com/i8jEfiAC6u — carla (@martinscarla) July 6, 2025

