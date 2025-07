Loja de Goiânia viraliza ao mostrar tamanhos de roupas Plus Size: “ficou famosa”

Estabelecimento possui duas unidades na capital e trabalha tanto com atacado quanto com varejo

Gabriella Pinheiro - 11 de julho de 2025

Imagem mostra roupas Plus Size sendo mostradas por influenciadora em loja de Goiânia. (Foto: Reprodução/ Instagram)

As variadas opções de roupas fizeram com que a loja ToonTeen, em Goiânia, repercutisse nas redes sociais pelos diversos tamanhos de peças Plus Size disponibilizados.

Em um vídeo publicado no Instagram, uma influenciadora mostra o estoque e afirma que o estabelecimento oferece bermudas e calças que vão do tamanho 48 até o 80.

“O maior fabricante de moda plus size masculina de Goiânia. Eu cheguei à ToonTeen, uma fabricante de peças lindas, com muita variedade. Tem bermudas e calças do 48 ao 80 e camisas e camisetas do G1 ao G20”, diz.

O estabelecimento, que possui lojas na Avenida Bernardo Sayão, no Setor Centro-Oeste, e na região da 44, no Shopping Pit Bull, trabalha tanto com atacado quanto com varejo e envia para todo o Brasil.

Nas redes sociais, usuários da web elogiaram a iniciativa do estabelecimento de oferecer modelos para diversos públicos.

“Interessante esse trabalho. Acho bem legal que todo mundo possa ter o direito de se vestir bem. A sociedade já tem a boca afiada pra fazer qualquer um se sentir um lixo por qualquer coisa. Parabéns pelo trabalho”, disse uma internauta.

“Uma coisa é certa: a loja ficou famosa”, disparou outro.

Veja o vídeo:

