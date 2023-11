Jovem é alvejado com tiro em quarto de hotel, em Caldas Novas

A noite deste sábado (11) está sendo de muita movimentação de viaturas no Centro de Caldas Novas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar tiveram de ser acionados após o registro de um caso de disparo de arma de fogo dentro do quarto de um hotel, na Rua do Balneário.

Informações preliminares levantadas pelos agentes dão conta de que um jovem, de 23 anos, teria sido atingido pelo disparo.

Ele foi socorrido às pressas e levado para ser avaliado por uma equipe médica de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ainda não se sabe em que circunstâncias o rapaz foi atingido e o caso deverá ser devidamente investigado pela Polícia Civil.

Mais informações a qualquer momento.