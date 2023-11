Felipe Neto faz desabafo na internet e deixa goianos revoltados

O youtuber e influencer Felipe Neto causou polêmica após publicar uma frase, nas redes sociais, comparando o calor do Rio de Janeiro com o frio de Curitiba. A postagem acabou provocando diversos goianos, que reagiram apontando a realidade cruel e quente do estado.

Na publicação feita no X, antigo Twitter, ele afirmou que “quando alguém reclama de calor fora do RJ, eu entendo como Curitibano se sente vendo alguém reclamar de frio”, e acabou recebendo reclamações de muitos internautas.

Várias pessoas apontaram que a combinação do clima quente com a baixa umidade de Goiás seria um agravante que tornaria a situação na região pior do que é vivido no Sudeste.

“O calor do rio não é tão insuportável, em Goiânia eu estava passando mil vezes mais calor que aqui”, comentou um deles.

Alguns foram mais ríspidos e dispararam afirmações como: “claramente nunca veio para o Centro-Oeste”, enquanto outros ironizaram afirmando que ele é “coitado” e “não dura 1 minuto em Goiânia ou Cuiabá”.

“Nunca veio a Goiânia, muito menos no Tocantins”, acrescentou ainda mais um internauta.

Além dos goianos, Nordestinos e Nortistas também ressaltaram que vivem em regiões onde, muitas vezes, alcançam marcas impressionantes na casa dos 40º C.

Previsão

Coincidentemente, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um boletim que prevê a permanência da onda calor na próxima semana que, combinado à baixa umidade, oferece riscos à população.

Para segunda-feira (13), por exemplo, a umidade poderá variar entre 13 e 20 %, considerada baixíssima, e será acompanhada de um aumento médio de 5º C nos termômetros em todo o estado.

As regiões Leste, Norte e Sul devem até chegar à marca de 40ºC, sendo que Itumbiara, Porangatu, Rubiataba e Ceres deverão estar entre as cidades mais afetadas pelas altas temperaturas.