Prodígio no esporte, anapolina se destaca em campeonato nacional de tênis de mesa

Em uma mesa improvisada no quintal da casa da avó. Foi assim que a anapolina Maria Eduarda de Freitas, à época com apenas 12 anos, entrou em contato, pela primeira vez na vida, com o tênis de mesa, simplesmente brincando.

Atualmente um ano mais velha, acabou de trazer para casa o ouro nos Jogos Estudantis Brasileiros, onde competiu com atletas de todo o país, além do bronze na categoria de duplas mistas, nesta última terça e quarta -feira (07 e 08). Feitos incríveis ainda mais levando em consideração o curto tempo que passou desde a primeira vez em que segurou uma raquete.

Motivo de orgulho para os anapolinos e esperança para o cenário esportivo do município, Maria Eduarda também é a estrela da família. Ao menos, é o que garante Thiago Bastos, pai da garota, que em entrevista ao Portal 6 contou um pouco mais sobre a trajetória da filha.

“Depois que jogou na casa da avó, ela começou a fazer as aulas de educação física no Zeca Batista, onde ela tá no oitavo ano já. O primeiro campeonato mesmo que ela participou foram os Jogos Estudantis Estaduais, e mesmo tendo muito pouco tempo de treino, ela conseguiu já o primeiro lugar”, relembra Thiago, bastante feliz com o progresso da pequena.

Foi a partir dessa vitória que Maria Eduarda começou a enxergar um futuro no esporte e, desde setembro deste ano, vem treinando com um técnico profissional para poder se desenvolver cada vez mais.

E os resultados estão surgindo, vide as recentes vitórias no nacional. Agora, Thiago garantiu que o foco é justamente as próximas competições que virão.

“Os Jogos da Primavera já são no final desse mês, e ela já tá com a cabeça totalmente voltada pra trazer mais essa vitória. No que depender da gente e do apoio da família, ela pode ficar sossegada”, afirmou, repleto de orgulho.