Você sabia que nós, brasileiros, podemos ganhar um dia a mais de folga no nosso trabalho ou ocupação apenas por realizar um simples ato? Pois é.

O privilégio, que ainda é desconhecido por muitos, foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e altera a CLT para conceder ao trabalhar esse direito.

Entenda por que brasileiros podem ganhar um dia a mais de folga do trabalho

Quando o assunto é benefícios e trabalho, muitos ainda desconhecem os direitos e benefícios que podem possuir e são totalmente detentores. Um deles, que foi aprovado recentemente, diz respeito aos dias de folga que os brasileiros podem ganhar no trabalho apenas realizando um simples ato.

Para que esse direito seja obtido pelo funcionário, é necessário que o funcionário procure um posto de saúde seja ele público ou privado para se vacinar e, assim, enfim conseguir a tão esperada folga. A legislação não prevê a aplicação de um imunizante em específico para aplicação da lei.

A ação foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais e foi capaz de alterar a CLT a fim de conceder ao trabalhador um dia de abono, a cada doze meses, para vacinar-se.

Além disso, conforme prevê o projeto, a falta também será abonada nos casos em que seja necessário a imunização de dependentes com deficiência ou menores de dezoito anos.

Vale lembrar que nesses casos em que o funcionário se ausente do trabalho para tomar um imunizante, seja ele qual for, e, dessa maneira, receba a folga, a empresa não poderá descontar o dia ausente no pagamento salarial, uma vez que a nova lei não permite a ação.

