Definido prazo final para que motoristas em Goiás regularizem IPVA com isenção indevida

Cerca de 3 mil veículos não teriam realizado os trâmites devidos, contando com modelos antigos, adquiridos desde 2020

Samuel Leão - 27 de novembro de 2024

O IPVA é um tributo Estadual. (Foto: Reprodução)

A Secretaria de Economia está passando um “pente fino” no IPVA de motoristas que usufruíram de uma isenção indevida, e disponibilizou a possibilidade dos proprietários regularizarem a situação, pela internet, até o dia 15 de dezembro, sem que precisem ser autuados.

Para explicar melhor a situação, veículos que foram emplacados em Goiás, vindos de montadoras e concessionárias dentro do estado, contam com a isenção do IPVA no ano na compra. Entretanto, alguns carros comprados fora e emplacados aqui teriam usufruído do benefício.

Segundo o órgão, cerca de 3 mil veículos não teriam realizado os trâmites devidos, contando com modelos antigos, adquiridos desde 2020. Portanto, seminovos também precisam verificar as condições fiscais.

Caso os proprietários em situação irregular não façam as devidas alterações cadastrais, e paguem o imposto, através da Plataforma Digital de Serviços, no site oficial da pasta, serão autuados e terão que pagar 25% de multa.

Se o pagamento for feito de forma espontânea, só será necessária a atualização do imposto pela Selic. A autuação deverá ser comunicada pelos Correios ou por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), cadastrado na Secretaria.

Portanto, para não sair no prejuízo, o ideal é se apressar para regularizar a situação nos próximos 18 dias, evitando assim a multa.