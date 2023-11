Festival com entrada gratuita terá música ao vivo, flash tatto e pratos regionais, em Goiânia

A 2º edição do Festival GO Art já tem data marcada para desembarcar em Goiânia. Desta vez, o evento acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de dezembro.

A festividade terá entrada gratuita e será realizada no Memorial Iris Rezende – Casa de Vidro, que fica na Avenida Deputado Jamel Cecilio, no Jardim Goiás.

Durante os três dias, os participantes poderão conferir uma série de atividades como Flash Day Tattoo, exposição de fotografias e quadros, além de dança contemporânea.

O evento também terá palestras, oficinas, ações de acessibilidade, quadrinhos, shows de bandas renomadas e apresentações de Dj’s, grafite, degustação de pratos e bebidas regionais, entre outros.

Neste ano, o festival terá como tema central o Cerrado e visa celebrar a cultura e a biodiversidade do bioma – e conta com o apoio do Fundo de Arte e Cultura (FAC) do Estado de Goiás.