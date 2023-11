Governo oferece prêmio para quem completar caça aos tesouros em parques de Goiás

Em uma iniciativa inovadora, o Governo de Goiás ofereceu um prêmio exclusivo para os vencedores de caça aos tesouros nos parques estaduais Altamiro de Moura Pacheco e João Leite, na região metropolitana de Goiânia. A competição ocorrerá entre os dias 14 de novembro e 03 de dezembro.

O desafio consiste em encontrar 10 tesouros escondidos no menor tempo possível, os quais estarão distribuídos em baús pelas áreas de conservação. O participante deve escrever o nome e horário em cada um deles, fotografar o registro e ir até a administração do parque para confirmar o sucesso na caçada.

Não haverá a divisão de categorias, de modo que todos os participantes competirão entre si. As inscrições se encerram na véspera do início das atividades, ou seja, nesta segunda-feira (13).

Vale ressaltar que o número de vagas é limitado a apenas 100 pessoas, e que, caso faltem informações no formulário, o indivíduo terá a participação anulada.

A tão almejada premiação será um passeio exclusivo, passando por diversas partes das áreas de preservação de ambos os parques, as quais têm acesso proibido e são praticamente intocadas. A visita promete revelar riquezas naturais e paisagens escondidas que não integram os roteiros turísticos tradicionais do estado.

Preparativos

As caçadas ocorrem entre as 06h e 17h, apenas durante o período de funcionamento regular das unidades. Caso ocorra algum empate, vence aquele participante que realizar o percurso com o menor intervalo de tempo entre o primeiro e o derradeiro tesouro.

Outra questão importante é o uso de equipamentos indispensáveis, como GPS e roupas adequadas, além de ser necessário ter preparo físico para percorrer as distâncias. O grau de dificuldade para rastrear os tesouros é considerado baixo, e o esforço exigido é sinalizado como moderado.