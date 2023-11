Moradores de Goiânia, Anápolis, Itumbiara e Jataí podem viajar de graça para Rio e Bahia; saiba como

O Sesc Goiás está com as inscrições abertas para quem deseja viajar para o Rio de Janeiro ou Bahia de forma totalmente gratuita. Para participar do projeto Minha Primeira Viagem, é preciso se inscrever até esta terça-feira (14) em uma das unidades em Goiânia, Anápolis, Itumbiara e Jataí.

A oportunidade visa proporcionar lazer às pessoas de baixa renda e é de caráter permanente, ou seja, editais são lançados regularmente. Sendo assim, este edital contempla viagens gratuitas para Porto Seguro (BA), entre os dias 02 e 07 de dezembro, e Rio de Janeiro (RJ), de 10 a 14 de dezembro.

As viagens contam com programação completa, com hospedagem e passeios inclusos, como almoço na vila histórica do Arraial D´ajuda e visitação ao Bondinho Pão de Açúcar.

Vale destacar que todos os voos têm como ponto de partida o Aeroporto Internacional de Goiânia. Todas as informações estão disponíveis no site da instituição.

Para participar, o Sesc Goiás delimita alguns requisitos, como ser trabalhador do comércio ou dependente, com credencial Sesc atualizada; estudante ou egresso da rede pública de ensino; ou público geral, com renda familiar abaixo de três salários mínimos.

Interessados que se encaixam nos perfis devem realizar a inscrição na unidade do Sesc Universitário (Goiânia), Sesc Anápolis, Sesc Itumbiara ou Sesc Jataí. Já a lista dos aprovados será divulgada no portal do Sesc Goiás.