Para se vingar de “calote”, advogado goiano invade bar e dispara a queima-roupa contra trabalhador

Uma confusão em um bar de Leopoldo de Bulhões, na região Central de Goiás, quase acabou em fatalidade após um advogado ir tirar satisfações com outro homem e até mesmo disparar a queima-roupa contra o mesmo.

As informações foram confirmadas ao Portal 6 pelo Major Valente, responsável por atender a ocorrência. Ele explicou que o atentado ocorreu neste sábado (11), quando o suspeito teria ido ao estabelecimento para cobrar da vítima por um serviço que foi pago – porém – não realizado.

Em determinado momento da discussão, o advogado teria então sacado uma arma, chegando a colocar o cano diretamente sobre o peito do homem, que estava acompanhado de um amigo, fazendo com que os três entrassem em luta corporal.

Neste momento, porém, ele puxou o gatilho e efetuou dois disparos durante o confronto, com os projéteis atingindo a vítima no peito. Apesar de ferido, o homem conseguiu, juntamente com o parceiro, subtrair a arma do agressor, que fugiu do local em seguida.

A Polícia Militar (PM) foi acionada logo após ser comunicada pela unidade de saúde na capital a qual o prestador de serviços foi encaminhado, que haviam recebido um paciente com ferimentos de bala.

Simultaneamente, o suspeito se apresentou na Central de Flagrantes de Anápolis, onde está à disposição do Poder Público.

A partir da denúncia, diligências foram realizadas pelas equipes táticas, que localizaram a arma do crime, que havia sido levada por um terceiro indivíduo e encontrada escondida dentro de uma mochila na residência do rapaz.

Todos os envolvidos serão ouvidos pela Polícia Civil (PC), para elucidar as circunstâncias do caso.