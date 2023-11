Cantor e ator do RBD surpreende público cantando sucesso sertanejo em show no Brasil

Em um momento surpreendente para diversos brasileiros, o cantor e ator Christian Chávez, integrante da banda RBD, criada a partir da novela mexicana Rebelde, soltou a voz cantando o sucesso sertanejo de 2011, “Eu quero tchu, eu quero tcha”, da dupla João Lucas e Marcelo.

A cena inesperada aconteceu em um show do grupo realizado em São Paulo no último final de semana, e levantou a voz dos presentes para cantar junto. O próprio autor da canção, Marcelo Martins, comemorou o ocorrido no Instagram.

“Momento que mostra que Deus leva nossa história para muito mais longe que pensamos e também nos responde nos dias de dúvida!”, comentou na postagem.

Em um vídeo do momento, é possível ver o artista mexicano trajando um terno de mariachi com um sombrero cor de rosa, ao melhor estilo do país natal.

“Que maravilha! Decolem cada vez mais alto irmão! O sucesso de vocês sempre será o meu! Obrigado por fazer parte dessa minha história! Hit Mundial”, acrescentou o compositor da canção, Shylton Fernandes, letrista de diversos hits como “Botadinha saliente”, “Recairei” e “Tchuco nela”.

A dupla que imortalizou a canção se separou em 2019, com Marcelo iniciando a carreira solo. Apesar das mudanças causadas pelo tempo, o registro em vídeo mostrou que “Eu quero tchu, eu quero tcha” se sagrou como sucesso internacional de maneira permanente.