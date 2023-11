Construção de elevado na divisa de Goiânia e Aparecida promete desafogar trânsito

As Prefeituras de Goiânia e de Aparecida firmaram uma parceria para a construção de um complexo viário na divisa dos dois municípios.

As obras devem ser realizadas na Avenida Bela Vista, na região do Parque das Laranjeiras (Aparecida), ligando com a Avenida Otaniel da Cunha (Goiânia) por meio de um elevado.

A previsão é de que o projeto tenha início no primeiro semestre do ano que vem. O complexo viário deverá ter 1,5 km de extensão e deve contar também com uma ciclovia e passarela para pedestres.

Conforme a secretária de Meio Ambiente de Aparecida, Valéria Pettersen, o projeto deve desafogar o fluxo de veículos na região em cerca de 30%.

“O elevado é vantajoso e não será necessário fazer nenhum tipo de desvio da BR-153. Será uma obra limpa, sem interferir no trânsito”, destacou em reunião realizada no Paço Municipal, nesta segunda-feira (13).

A previsão é de que sejam investidos R$ 16 milhões na construção, que será financiada com recursos do Banco de Desenvolvimento do BRICS.

O projeto aguarda aprovação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e da Triunfo Concebra, concessionária responsável pela BR-153, para que seja dado o ‘pontapé inicial’.