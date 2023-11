Já há data para Goiânia e Aparecida de Goiânia receberem chuva e aliviar o calorão

A Região Metropolitana de Goiânia tem passado por picos de temperaturas históricos, o que leva a população a questionar quando, finalmente, terá uma pausa no calor. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros registrarão números menores, contudo, sem muita variação.

Ao Portal 6, a meteorologista do Inmet, Naiane Araújo, apontou que a onda de calor que acometeu o estado de Goiás deve finalizar ainda nesta semana, até o sábado (18). “Em Goiânia, podemos ter uma quedinha no final de semana, com máxima por volta de 35ºC”, disse.

Então, a partir de segunda-feira (20), a previsão é de que as temperaturas diminuem mais alguns graus, sem sair da casa dos 30ºC. De acordo com a especialista, isso se explica pelo aumento de chances de chuva em todo o estado.

A presença de mais nuvens no céu impede a incidência solar, o que naturalmente diminui as temperaturas. Além disso, a chuva age como termoregulador, apontou.

“Estamos migrando para o verão. Nos dias dublados, as temperaturas não vão subir tanto, mas em qualquer pausa de chuva, as temperaturas serão altas”. Vale destacar que Aparecida de Goiânia está prevista para seguir a tendência.

Naiane ainda destacou que as chuvas, por sua vez, serão temporais intensos, devido à mistura de calor e umidade. Com isso, a expectativa é de que fortes tempestades afete a região já na próxima semana, com foco no sábado (25) e domingo (26).