Preço dos combustíveis varia em mais de 30% em Anápolis; veja onde abastecer mais barato

Com o preço da gasolina e do etanol cada vez mais salgados, os anapolinos devem pesquisar bem na hora de encher o tanque. Isso porque, na cidade, a simples escolha do posto de combustível pode fazer uma grande diferença no final.

Diante disso, o Portal 6 realizou um levantamento entre os estabelecimentos de Anápolis, para ajudar os motoristas na hora de abastecer. A consulta foi feita na tarde desta quinta-feira (16).

Liderando a lista de locais com o valor mais em conta está o Auto Posto Primus, na Vila Industrial, com a gasolina saindo a R$ 4,71 e o etanol a R$ 2,89. Para fins de comparação, as unidades que mais pesam no bolso chegam aos marcos de R$ 5,89 e R$ 3,79, respectivamente – uma variação de 25% no valor da gasolina e de 31% no etanol.

Com relação à gasolina, a diferença é de R$ 1,18. Já a variação do álcool é de R$ 0,90.

Em segundo lugar, fica o Posto Amazonas, no Jardim Alexandrina, registrando R$ 4,97 na gasolina e R$ 3,03 no álcool. Logo em sequência vem o Posto Marinheiro V, também na Vila Industrial, com a gasolina a R$ 4,97 e o etanol a também R$ 3,03.

Fechando a lista dos locais mais acessíveis, em quarto lugar aparece o Auto Posto Parque das Nações, com gasolina a R$ 4,99 e o etanol sendo ofertado por R$ 3,04.

Os dados entram em sintonia com um levantamento realizado pelo Procon, que fiscalizou 10 postos de Anápolis. A variação nos valores das unidades também foi expressiva, com o destaque ficando para o etanol, onde o preço por litro oscila entre R$ 3,15 e R$ 3,79 – ou seja, 20,32%.

A gasolina também não ficou muito atrás, registrando R$ 5,19 e R$ 5,89 – uma diferença de 13,49% – como valores mínimos e máximos.

Confira a lista com os estabelecimentos com os preços mais elevados

Começando pelo litro da gasolina com o valor mais alto, a marca se repete em 29 estabelecimentos, sendo eles:

Posto Cerejeiras, Posto Central, Posto Imperial, Posto Cebolão, Auto Posto Carreteiro, Posto Anapolino, Auto Posto Calixtopolis, Auto Posto Brasil Sul, Auto Posto Carreteiro II, Posto Presidente, Brasil Petro, Auto Posto Sol, Posto Rezende II, Antonelli e Vitorino Comercio de Combustíveis II, Posto São Cristóvão, Auto Posto Parque das Nações e Posto Sol.

Entram também na lista o Posto São Francisco, Auto Posto Medalhão III, Auto Posto Ipanema II, Posto Tabocão X, Auto Posto Esquina Sul, Rede Tiradentes Posto III e V, Auto Posto Cerrado Daia e Posto de Combustível nota 10.

Indo para o etanol, o marco de R$ 3,79 pode ser encontrado em 19 estabelecimentos, sendo eles:

Posto de Combustível nota 10, Posto Cerejeiras, Posto Central, Posto Cebolão, Posto Anapolino, Brasil Petro, Antonelli e Vitorino Comercio de Combustíveis II, Auto Posto Parque das Nações, Posto Rezende II, Posto São Cristóvão, Auto Posto Medalhão III, Posto Sol, Posto São Francisco, Auto Posto Ipanema, Auto Posto Esquina Sul, Auto Posto Carreteiro, Rede Tiradentes Posto III, Posto Imperial.