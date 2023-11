Saiba quais são os municípios goianos que estão sob alerta de tempestades neste fim de semana

Goiás segue com alerta para tempestades com rajadas de ventos e raios em mais de 200 municípios neste final de semana. De acordo com o boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a partir de domingo (19), a população pode esperar chuvas cada vez mais intensas.

O avanço de uma frente fria pelo sudeste do Brasil tem impactado no clima goiano, trazendo umidade que, combinado com as temperaturas altas apresentadas no estado, favorece a formação de temporais, segundo o boletim.

Assim, no sábado (18), o Cimehgo apontou que as regiões Sudoeste e Sul podem receber uma média de 08 mm, enquanto a Central deve apresentar 07 mm e o Norte, Leste e Oeste, 05 mm.

As cidades onde há mais expectativa de precipitações no sábado (18) são Pirenópolis, Rubiataba, Goianésia, Cristalina, Santa Helena e Ceres, com previsão de 05 mm. Goiânia segue com 04 mm, enquanto Anápolis deve registrar 03 mm.

Embora os números sejam baixos, ao Portal 6, o gerente do Cimehgo, André Amorim, apontou que trata-se da estimativa de volume caso não haja tempestades. Porém, há altas chances de pancadas de chuva, o que resultaria em registros de 20 a 25 mm de água em apenas uma hora, assim como rajadas de ventos e raios.

Desse modo, o meteorologista destacou que domingo (19) marca o início de chuvas mais intensas. As regiões Oeste, Sudoeste e Central são os pontos de atenção, onde a previsão é de 20 mm de água. O Sul segue com 18 mm, assim como o Norte e Leste, com 15mm.

Entre as cidades que devem receber um volume alto de água, destaca-se Chapadão do Céu, onde a previsão é de 12 mm, além de Anápolis, Itumbiara, Goianésia e Flores de Goiás, com 10 mm. Goiânia, por sua vez, está prevista para registrar 07 mm.

Confira as cidades com alerta para tempestades

Abadia de Goiás, Abadiânia, Adelândia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alexânia,

Aloândia, Alto Horizonte, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Amaralina, Americano do Brasil, Amorinópolis, Anápolis, Anicuns, Aparecida de Goiânia, Aparecida do Rio Doce, Aporé, Araçu, Aragarças, Aragoiânia, Araguapaz, Arenópolis, Aruanã, Aurilândia, Avelinópolis, Baliza, Barro Alto, Bela Vista de Goiás, Bom Jardim de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Britânia, Buriti de Goiás, Buritinópolis, Cabeceiras, Cachoeira Alta, Cachoeira de Goiás, Caçu, Caiapônia, Caldazinha, Campestre de Goiás, Campinaçu, Campinorte, Campo Alegre de Goiás, Campo Limpo de Goiás, Campos Belos, Campos Verdes e Carmo do Rio Verde.

Também, Caturaí, Cavalcante, Ceres, Cezarina, Chapadão do Céu, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Colinas do Sul, Córrego do Ouro, Corumbá de Goiás, Cristalina, Cristianópolis, Crixás, Cromínia, Damianópolis, Damolândia, Diorama, Divinópolis de Goiás, Doverlândia, Edealina, Edéia, Estrela do Norte, Faina, Fazenda Nova, Firminópolis, Flores de Goiás, Formosa, Formoso, Gameleira de Goiás, Goianápolis, Goianésia, Goiânia, Goianira, Goiás, Gouvelândia, Guapó, Guaraíta, Guarani de Goiás, Guarinos, Heitoraí, Hidrolândia, Hidrolina, Iaciara, Indiara, Inhumas, Ipameri, Ipiranga de Goiás, Iporá, Israelândia, Itaberaí, Itaguari, Itaguaru, Itajá, Itapaci, Itapirapuã Itapuranga, Itarumã, Itauçu, Ivolândia, Jaraguá, Jataí, Jesúpolis, Jussara, Lagoa Santa e Leopoldo de Bulhões.

Além disso, Luziânia, Mairipotaba, Mambaí, Mara Rosa, Matrinchã, Mimoso de Goiás, Minaçu, Mineiros,

Moiporá, Monte Alegre de Goiás, Montes Claros de Goiás, Montividiu do Norte, Montividiu, Morrinhos, Morro Agudo de Goiás, Mossâmedes, Mozarlândia, Mundo Novo, Mutunópolis, Nazário, Nerópolis, Niquelândia, Nova América, Nova Crixás, Nova Glória, Nova Iguaçu de Goiás, Nova Roma, Nova Veneza, Novo Brasil, Novo Gama, Novo Planalto, Orizona, Ouro Verde de Goiás, Padre Bernardo, Palestina de Goiás, Palmeiras de Goiás, Palmelo, Palminópolis, Paranaiguara, Paraúna, Perolândia, Petrolina de Goiás, Pilar de Goiás, Piracanjuba, Piranhas, Pirenópolis, Planaltina, Pontalina, Porangatu, Porteirão, Portelândia, Posse, Professor Jamil e Quirinópolis.

Por fim, Rialma, Rianápolis, Rubiataba, Sanclerlândia, Santa Bárbara de Goiás, Santa Cruz de Goiás, Santa Fé de Goiás, Santa Isabel, Santa Rita do Araguaia, Santa Rita do Novo Destino, Santa Rosa de Goiás, Santa Tereza de Goiás, Santa Terezinha de Goiás, Santo Antônio da Barra, Santo Antônio de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, São Domingos, São Francisco de Goiás São João d’Aliança, São João da Paraúna, São Luís de Montes Belos, São Luíz do Norte, São Miguel do Araguaia, São Miguel do Passa Quatro, São Patrício, São Simão, Senador Canedo, Serranópolis, Silvânia, Simolândia, Sítio d’Abadia, Taquaral de Goiás, Teresina de Goiás, Terezópolis de Goiás, Trindade, Trombas, Turvânia, Uruaçu, Uruana, Urutaí, Valparaíso de Goiás, Varjão, Vianópolis, Vicentinópolis, Vila Boa e Vila Propício.