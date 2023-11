Para que tudo funcione em perfeita sintonia e plenitude, os hotéis costumam deixar por debaixo dos panos algumas coisas que nem todo hóspede sabe ou reconhece de primeira.

Acontece que são através desses “segredos” que a experiência dos clientes se tornam únicas naquele pequena estadia fora de casa.

Ficou curioso em relação a isso? Continue a leitura e surpreenda-se muito!

6 segredos que os hotéis guardam a 7 chaves para os hóspedes não saber:

1. Querem fazer sua experiência única

Veja bem: independe do local, a pessoa que se disponibiliza a viajar, ela busca experiências únicas e incríveis fora de casa.

Sendo assim, faz parte da organização e treinamento dos hotéis, fazerem de tudo para garantir o conforto de seus hóspedes.

2. Podem ajudar no que for preciso

Atrelado ao primeiro tópico, também é de preocupação dos funcionários do ramo hoteleiro estar ali para te ajudar no que for preciso.

Eles entendem que ficar fora de casa não é coisa simples e que eventualidades podem surgir, como precisar de toalhas, sabonetes ou um ferro de passar.

3. A simpatia vem em primeiro lugar

Obviamente, os funcionários do hotel vão usar e abusar da simpatia!

Aquele será o lar dos hóspedes pelos próximos dias, então faz mais do que sentido tratá-los com um bom sorriso no rosto e muita cordialidade.

4. Dá muita vontade de comer o café da manhã também

Quem é que não ama café da manhã de hotel, né? Talvez essa seja uma das melhores experiências para as pessoas.

Sendo assim, é óbvio que os funcionários do estabelecimento também ficam babando e cheios de vontade de se esbaldar naquele banquete todo!

5. Há muita preocupação com a roupa de cama

Para a maioria dos hotéis, é de suma importância que as roupas de cama estejam em perfeito estado, seja de aparência, seja de limpeza.

Eles entendem que esse itens, como toalha, lençol e travesseiros, vão ter contato direto com os clientes, por isso não podem estar sujos, rasgados ou manchados.

6. A piscina é limpa regularmente

Por fim, os hotéis que possuem piscina, tentam garantir a todo custo que esse item fique no máximo de limpeza possível.

Para isso, eles costumam investir em bons produtos e técnicas de higienização que reforcem a salubridade do local.

