Casamento pode terminar após mulher mandar mensagem para o marido contando o que ele não esperava

Uma cena um tanto quanto inusitada e repleta de humor viralizou na internet e deu o que falar nas redes sociais entre os seguidores.

Uma mulher resolveu tomar uma atitude completamente inesperada e deixou o marido totalmente assustado e preocupado com o que ela fez.

A página no Instagram Printeiemandei publicou uma história que recebeu de uma mulher que decidiu pedir demissão porque não aguentava mais o emprego e queria ser uma esposa “troféu”.

Na postagem, ela dialoga com o companheiro em um aplicativo de mensagens perguntando sobre o controle da televisão para assistir filmes pelo aplicativo na TV.

Estranhando ela estar em casa naquela hora, ele resolve perguntar o que aconteceu e ela revela algo que ele não estava esperando.

Confira como foi a conversa:

Esposa – “Amor, qual o controle que usa para botar aquele aplicativo de filme?”

Marido – “É o pequeno. Uai, não era para tu tá no trabalho, amor? O que foi? Tá passando mal?”

Esposa – “Não. Resolvi me demitir.”

Marido – “??? Amor, você está me zoando?”

Esposa – “Não, amor. A partir de hoje serei sua esposa troféu. Não irei precisar me esforçar. Meu máximo agora é meu mínimo.”

Marido – “Velho, e as contas? Serão troféus? Pq sua renda complementa a minha, sabia?”

Esposa – “Ai, amor, eu sei. Mas o que eu posso fazer? Acordo 05h da manhã, me mato indo pro serviço pra ganhar um troco de nada. Anem.”

Marido – “Um emprego? E agora como vamos pagar as contas?”

Esposa – “Acho que agora você tem um problema. E não é da minha conta mais que é arrumar um emprego melhor para nos sustentar.

Marido – “Véi kkkkkkkk, eu tô rindo para não chorar. Sério!”

Esposa – “(figurinha de humor)”

Confira o vídeo completo da história: