O que já se sabe sobre o desaparecimento do menino Pedro Lucas; buscas continuam

Desaparecido há 18 dias, o caso do Pedro Lucas Santos, de 08 anos, teve um novo desdobramento. A criança foi vista pela última vez ao sair da escola em Rio Verde no dia 1º de novembro e a Polícia Civil (PC) agora analisa um vídeo inédito do menino saindo da casa de uma amiga.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Adelson Candeo, Pedro Lucas via a menina todos os dias. Então, ela, assim como a avó, com quem mora, foram ouvidas pela Delegacia de Homicídios nesta sexta-feira (17). Vizinhos e colegas de trabalho do padrasto e da mãe da vítima também estão relatando o que sabem sobre o caso.

Na quinta-feira (16), o delegado recebeu o vídeo e segue a investigação sob duas hipóteses: de que o menino pode estar vivo ou morto. A PC aponta que a busca pela criança se tornou mais difícil diante da falta de informações.

Forças de segurança já foram até uma região de mata próximo à casa do menino, com cães farejadores, assim como até as margens de uma estrada rural na saída de Rio Verde, onde o corpo dele poderia estar enterrado. Porém, nada foi encontrado.

O caso

Pedro Lucas foi visto pela última vez no dia 1º de novembro, no entanto, a família só registrou o desaparecimento três dias depois. Segundo o delegado Adelson, a mãe afirmou que a criança havia falado que iria para a casa da avó, mas ao ser questionada novamente, ela mudou a versão, falando que mentiu por conta do medo de perder a guarda dos outros dois filhos.

Nessa vez, disse que a criança desapareceu no caminho de volta para casa da escola. Até o momento, a investigação aponta que o menino saiu de casa, levou o irmão mais novo até a escola, seguiu para a própria unidade de ensino e assistiu às aulas.

Então, câmeras de segurança registraram imagens dele andando próximo à casa da família. Nos registros, ele usa uma regata azul, chinelos e short.

Diante disso, o investigador afirmou que as equipes mobiliadas no caso estudam a possibilidade de que Pedro Lucas tenha fugido de casa após uma briga familiar.