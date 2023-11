Ao som de muito Rock n’ Roll, evento em Goiânia busca incentivar população a doar sangue

Doar sangue é um ato de amor ao próximo. Com o intuito de justamente incentivar um maior engajamento da população para esta atividade, o Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG), estará realizando a 10ª Edição do” Doe Sangue ao Som do Rock”, em Goiânia, com a data marcada já para 25 de novembro – Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue.

O evento contará com o apoio de diversos motoclubes de Goiás, além das apresentações musicais das bandas Imbira, Sunroad e Shotgun, com a programação tendo início às 8h e seguindo até 14h, no próprio HGG.

A intenção da organização é contribuir com o aumento do estoque de sangue da Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos (Rede Hemo) para dezembro, mês que normalmente é de alerta com a queda das doações e aumento da demanda no estado.

O diretor administrativo do Hemocentro, Henrique Torres, agradeceu ao apoio da comunidade do rock e do movimento motociclista para com a causa.

“A galera do rock e das motos continuou apoiando para que não houvesse prejuízo na captação de sangue. Agora que a pandemia passou, a gente vem com tudo e espera que esta edição seja a melhor de todas”, afirmou.

Importante também ressaltar que, para poder doar sangue, é necessário, além de estar em boas condições de saúde, estar em posse de documento oficial de identidade com foto, ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que menores deverão estar acompanhados pelos pais ou por responsável legal e pesar no mínimo 50 kg.

Os interessados também devem ter dormido pelo menos 06h antes da doação, não estarem em jejum e nem terem consumido bebidas alcóolicas nas 12 horas anteriores à coleta.