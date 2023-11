Defesa Civil envia SMS com alerta maluco sobre o tempo em Goiânia e Anápolis

Um comunicado da Defesa Civil, enviado por meio de um SMS, conseguiu causar um mix de sensações nos moradores das cidades de Goiânia e Anápolis, ao mostrar panoramas diferentes destinados às localidades.

No fim da noite deste sábado (18), por volta das 23h40, foi alertado que, a partir deste domingo (19), as ondas de calor continuarão com força, mantendo as temperaturas até 5ºC acima do habitual nas duas cidades.

Ainda, no comunicado, a previsão é que o cenário siga acontecendo por um período maior do que cinco dias, o que pode oferecer risco à saúde, além do desconforto geral que tem atingido a população.

No entanto, logo em seguida, um novo alerta foi enviado aos moradores dos municípios, mas, dessa vez, com uma previsão bem diferente do que se esperava da anterior.

Isso porque o órgão avisou da possibilidade de Goiânia e Anápolis receberem tempestades fortes, com direito a granizo e vendavais, ainda na manhã deste domingo (19).

Às 11h45 da mesma data, porém, a Defesa Civil atualizou a previsão, estendendo a possibilidade de tempestades locais até às 10h de segunda-feira (20).