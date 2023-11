Esses dias quentes estão sendo uma tortura para quem quer se livrar do calor, mas não possui ar-condicioando em casa.

Nessas horas, parece até que o ventilador mais atrapalha do que ajuda e todos os cômodos em casa parecem ser uma verdadeira sauna.

Pois bem, nossa dica é: use a ciência a seu favor! Hoje te daremos dicas úteis de como amenizar esse clima seco e quente!

6 maneiras de se livrar do calor que podem ajudar quem está sem ar-condicionado:

1. Não deixando o sol entrar em casa

Começando nossa lista, parece meio óbvio, mas dê atenção à entrada de sol na sua casa!

O ideal, para manter a casa fresca, é bloquear o máximo que possível as entradas de luz solar, por exemplo usando persianas nas janelas.

2. Mantendo o piso fresco

Muito mais do que bloquear a entrada do sol, manter o chão fresquinho também pode ser a aposta da vez para melhorar o clima.

Caso for possível, opte por pisos de materiais mais frios, como o porcelanato. No entanto, caso uma reforma não seja conveniente, evite tapetes no chão ou busque modelos com tecidos mais finos para não reter tanto calor.

3. Usando roupas de algodão

Use roupas de algodão em dias quentes!

Elas permitem a ventilação, isso quer dizer que com esse tipo de tecido há uma troca de ar entre o seu corpo e o ambiente. Isso, consequentemente, traz uma sensação mais agradável.

4. Investindo em boas cortinas

Acredite se quiser, mas boas cortinas podem fazer total diferença na hora de amenizar o calor em casa.

Os modelos blackout, por exemplo, são ótimos para absorver a luz solar e impedir que o calor entre em casa.

5. Deixando toalhas molhadas por perto

Sempre que puder, deixe toalhas molhadas em sua casa, como próximo a sua cama e na sala.

As partículas de água evaporando das toalhas deixam o ar mais úmido e agradável.

6. Pensando na temperatura do seu corpo

Por fim, nossa última dica é: não tome diversos banhos por dia, isso não vai aliviar o calor!

Para isso, use toalhas molhadas sobre o corpo, quando puder e evite roupas apertadas e tecidos grossos.

