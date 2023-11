Anapolinos comemoram o retorno das chuvas: “coisa mais linda, molhando de alegria”

A noite deste domingo (19) trouxe, através de fortes chuvas e ventos, um refresco que, há bastante tempo, era pedido pelos anapolinos. Tendo em vista o calorão recorrente, boa parte da população tem se mostrado animada pela variação no tempo.

Em vídeo enviado ao Portal 6, uma moradora do Jardim Aliança não conseguiu esconder a euforia ao perceber as gotas d’água caindo do céu.

“Eita glória, uhuuu! Olha a chuva, Jeová, olha que maravilha. Coisa mais linda, molhando de alegria”, comemorou.

Nas redes sociais, também foram vários os relatos de moradores de Anápolis opinando sobre a chegada das precipitações, principalmente em alta intensidade, como a desta madrugada.

“Depois de dias terríveis de sol e calor, uma chuva apocalíptica cai agora em Anápolis”, afirmou uma usuária do X – o antigo Twitter.

“Anápolis passa o dia derretendo e cai o mundo de chuva à noite”, comentou outro internauta.

Representando a parcela da população mais preocupada com a estrutura da cidade – que costuma ter problemas frente às fortes chuvas – um usuário brincou: “não pode dar uma chuvinha que Anápolis já desmonta”.