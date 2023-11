Esses foram os bairros de Goiânia que mais receberam chuva no fim de semana

A intensa onda de calor foi substituída por chuvas fortes, com direito a rajadas de ventos e tempestades em Goiânia, sobretudo, na noite de domingo (19).

A quantidade não só pegou alguns goianienses de supetão como também surpreendeu o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Ao Portal 6, o gerente do instituto, André Amorim, afirmou que durante o período, as chuvas se manifestaram em formato de tempestade em alguns locais e, por isso, superaram o volume aguardado pelo órgão.

De acordo com o profissional, só no Jardim Olinda, localizado na região Leste do estado, foi registrado um volume de 65 mm, sendo a maior quantidade contabilizada.

O Jardim Curitiba, que fica no setor Noroeste do município, aparece logo em seguida com 57,2 mm. Depois, seguem os bairros Balneário Meia Ponte e Leste Universitário, com 45,8 e 38,7 mm, respectivamente.

Encerrando a listagem, estão os setores Perim, Central e Santa Genoveva, tendo cada um 35,4 mm; 33 mme 17,4 mm, na ordem.

A tendência é que, ao longo desta semana, o panorama se repita em alguns locais, com possibilidade de um volume ainda maior em algumas localidades.

“Por enquanto, ainda nesta semana vamos ter combinação calor e instabilidade, além de chuvas irregulares.[…] Mas há a possibilidade de repetir um volume maior de chuva”, explica.