Segurança da UPA de Anápolis saca arma para paciente que gemia de dor: “poderia ter terminado em tragédia”

Uma grande confusão tomou conta da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança, em Anápolis, na noite deste domingo (19), por volta das 20h.

Isso porque um jovem paciente teve um desentendimento com o segurança de plantão, ao chegar no local com o dedo quebrado e ter solicitado atendimento. A situação se elevou ao ponto do profissional ter sacado a pistola que carregava, além de também ter utilizado uma arma de choque.

Em vídeo, registrado por testemunhas do episódio, é possível ver os momentos finais da discussão. Nas cenas, os funcionários da unidade tentam separar os familiares do ferido, enquanto seguram o segurança do outro lado de uma porta aberta.

“Eu caí, cortei o dedo e ele ainda quebrou. Eu estava gemendo de dor, pedindo para ser atendido, quando entrei para a sala da triagem, o segurança ficou grilado por eu estar gemendo e mandou parar, sacando a arma e apontando para o meu rosto e para o rosto dos meus acompanhantes”, revelou a vítima, de 28 anos, ao Portal 6.

Ainda segundo o relato à reportagem, os presentes na unidade saíram correndo de dentro do prédio assim que a arma foi sacada e apontada contra o grupo. O susto teria sido geral e atrapalhado as atividades da UPA.

“Não consegui ser atendido não, tive que ir para o Ânima pagar um atendimento, acabei saindo no prejuízo. Acredito que ele não deveria poder fazer o que ele fez, poderia ter terminado em tragédia”, completou.

Testemunhas revelaram que a polícia esteve no local, pedindo a documentação dos envolvidos e orientando para que registrassem um boletim de ocorrência no dia seguinte.

O Portal 6 entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis para solicitar um posicionamento acerca do ocorrido. Um retorno, porém, não foi enviado em tempo hábil.