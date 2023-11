Calor de matar de dia e forte chuva à noite: moradores de Goiânia e Anápolis não estão sabendo lidar com o tempo

Ao longo da última semana, tornaram-se recorrentes os avisos via SMS da Defesa Civil nos celulares dos goianos, alertando para a grande possibilidade de tempestades e vendavais. As mensagens, porém, foram vistas com certa descrença pela população.

Com temperaturas escaldantes, chegando a ultrapassar a marca dos 34°C durante os últimos dias, moradores de Goiânia e Anápolis passaram a colocar em xeque a credibilidade dos avisos feitos pelo órgão.

“Anápolis pegando fogo e falando em chuvas” e “o calor derreteu o granizo e antes que caísse evaporou tudo”, foram alguns dos comentários feitos pelos internautas em uma publicação do Portal 6, que reportava os alertas meteorológicos.

Porém, na noite deste domingo (19) e ao longo da madrugada de segunda-feira (20), os goianos presenciaram as fortes chuvas que estavam há tanto tempo sendo anunciadas.

Em uma tempestade marcada por fortes ventanias e relâmpagos, o calor deu uma leve recuada, mas ainda seguindo as previsões meteorológicas, a precipitação não foi o suficiente para reverter completamente o quadro de altas temperaturas.

Inclusive, já na manhã desta segunda-feira (20), mais um alerta foi emitido pela Defesa Civil, novamente recomendando cautela a população para novos vendavais e chuvas intensas, que estão previstas para até a tarde desta terça (21).