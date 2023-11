População cobra resposta da Prefeitura após fechamento da UBS do Paraíso: ‘quem é idoso foi abandonado’

Após fechar “de surpresa” a Unidade de Saúde Básica (UBS) do Paraíso, a recomendação da Prefeitura foi clara. Os moradores dos bairros Paraíso e Vila Mariana – que estavam sob a área de influência da unidade de saúde – deveriam se locomover até a Vila União para buscarem atendimento.

A insatisfação foi tamanha que, nesta terça-feira (21), a comunidade da região se uniu para protestar contra a mudança, afixando cartazes em frente ao centro médico fechado e cobrando uma resposta da Prefeitura.

Em um trajeto de 2 km, a mudança de local se mostra grave para os moradores. Isto porque grande parte da população que buscava atendimento na UBS era composta de idosos, que não mais dirigiam e, em grande parte das vezes, moravam sozinhos.

É como explica ao Portal 6 Francisco da Silva, ex-professor da rede pública e atualmente proprietário de um sacolão localizado no Paraíso. Ele afirmou que a mudança impactou imensamente os moradores da região.

“Grande parte de quem precisava fazer alguma coisa no postinho era de gente mais velha, que tinha problemas crônicos. Saiam de casa cedo e, mesmo sendo perto, levavam um tempinho para chegar lá. Agora, muitos nem dirigem, moram só com o esposo ou esposa. Uma caminhada até a Vila da União, para quem é jovem, já leva uns 20 minutos. E para quem é mais velho?”, lamentou o comerciante.

Francisco ainda contou que só foi descobrir sobre o fechamento da unidade na sexta-feira (10), quando ainda no período da manhã teve uma consulta para tratar de um problema dental.

“A dentista pediu para eu fazer um raio-x e voltar ainda naquela tarde. Mas quando eu retornei, lá pelas 14h, ela me contou que tinham mandado empacotar tudo, que iam fechar a unidade e iam todos se mudar lá para a UBS da União. Nem eles pareciam saber o que estava acontecendo”, relembrou.

E realmente, não estavam. Conforme apurado pela reportagem, a própria equipe médica só foi saber da mudança na sexta (10), e que tudo deveria estar pronto e os funcionários realocados na nova unidade até a segunda-feira (13).

Não que o cronograma tenha sido seguido. Isso porque os 16 profissionais do local tiveram pouco tempo para transportar todo o material e lidar com a falta de espaço da nova localidade.

Na UBS da Vila União, o segundo andar ficou com a equipe que já atuava no local, restando aos funcionários do Paraíso a ocuparem o primeiro andar, onde tanto a população quanto os trabalhadores – que preferiram não serem identificados – reclamam da falta de espaço.

Tanto é que, até esta terça-feira (21), apesar de estar nos ajustes finais, o novo espaço ainda não havia sido completamente finalizado, faltando ainda a construção de divisórias e resolução de alguns problemas elétricos.

“A cozinha que os enfermeiros da Vila União tinham, que era no primeiro andar, virou um consultório para o pessoal do Paraíso. O espaço é tão apertado lá que nem a geladeira que eles trouxeram daqui [do Paraíso] coube”, Dona Divina – como preferiu ser identificada – moradora do bairro e que frequentava a unidade de saúde.

A insatisfação também foi bastante sentida por Iraide Maria, residente do Paraíso há mais de 30 anos. Com o irmão e mãe acamados,

ela conta que precisava constantemente se deslocar até a unidade para conseguir receitas e atendimentos para a família.

“Não consigo ir até lá de forma alguma. Tiraram uma coisa que estava aqui do nosso lado, nem avisaram. Como quem é acamado, quem é idoso, quem não tem carro vai conseguir ir lá?”, lamentou.

O Portal 6 chegou a questionar a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) acerca da situação da UBS do Paraíso, indagando sobre a possibilidade da construção de outro centro médico na área, algo cobrado por todos os moradores entrevistados .

Em resposta, a pasta apenas disse que a realocação tem como fim a liberação do prédio que abrigava a unidade, para as obras de melhoria promovidas pela administração municipal.

Reforçou ainda que todos os procedimentos realizados no local passaram, desde esta segunda-feira (20), a serem efetuados na UBS da Vila União, mas que o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) permanece inalterado, com visitas diárias à população do bairro Paraíso.

Leia a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a partir da data de 13/11/2023, a Unidade Básica de Saúde do bairro Paraíso passa a ofertar seus serviços no espaço anexo à unidade da Vila União, no endereço: Av. Lídia Sousa Fernandes, 130, Vila União. Tal mudança acontece a fim de liberar o prédio que abrigava a unidade para as obras de melhoria promovidas pela Administração Municipal.