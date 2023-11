Procon registra mais de 8 reclamações por dia contra a Equatorial desde agosto

A Equatorial Goiás vem acumulado reclamações variadas desde o início do ano no estado. No entanto, com a chegada da onda de calor e tempestades de primavera, os problemas se intensificaram, com goianos registrando 8,3 reclamações por dia de agosto a outubro.

O recorde de problemas foi em agosto, quando o Procon Goiás foi acionado 332 vezes – uma média de 11 contatos por dia. Em setembro, o número diminuiu para 177, ainda acima da média de todos os meses do primeiro semestre do ano, que foi de 139. Então, em outubro, as reclamações saltaram novamente, desta vez para 256.

Ao Portal 6, o superintendente do Procon Goiás, Levy Rafael Cornélio, afirmou que o maior número de reclamações são de ordem administrativa, com foco em problemas nas faturas. Porém, houve uma mudança a partir do segundo semestre do ano. “Aumentou muito as denúncias de queda de energia”.

Após a busca de renegociação de dívida, cobrança por serviços não realizados, dificuldade de contato, danos materiais causados por falha na prestação de serviço e interrupção do fornecimento de energia foram os problemas mais registrados.

À reportagem, o superintendente afirmou que o Procon está atento à qualidade de serviço prestado pela Equatorial Goiás. “Com relação a essas denúncias mais administrativas de fatura, o Procon notifica a Equatorial e o problema é resolvido razoavelmente rápido. Já com relação às quedas e interrupções, notificamos cobrando explicação perante a quantidade de ocorrências em Goiânia e principalmente no interior. Mas não tivemos explicações”, explicou.

A Equatorial comunicou ao Procon que realizou investimentos de R$ 1,3 bilhões, porém, o representante destacou que não vê tais melhorias prometidas. “O Procon não tem ficado alheio. Temos notificado, cobrado e esperamos uma ação efetiva da Equatorial”, finalizou.