Após dois meses internado, jornalista Batista Custódio morre em Goiânia

O jornalista e fundador do Diário da Manhã, Batista Custódio, faleceu na manhã desta sexta-feira (24), em Goiânia, aos 88 anos.

Ele estava internado há cerca de 20 dias, após contrair uma pneumonia, que o levou a óbito.

O velório está previsto para acontecer no Cemitério Jardim das Palmeiras, localizado no Setor Centro Oeste, a partir das 12h.

Após o falecimento do jornalista, o governador Ronaldo Caiado (UB) anunciou luto de três dias, durante evento em Abadia de Goiás.

“Um dos homens mais cultos que eu conheci, uma das pessoas que, sem dúvida alguma, foi uma referência para o jornalismo brasileiro, respeitado nacionalmente pelo conteúdo das suas matérias e pelo seu preparo intelectual”, disse.

Há dois anos, Batista havia sido diagnosticado com câncer no pulmão e chegou a realizar um tratamento com imunoterapia. Ele era casado e teve 06 filhos, um deles faleceu.