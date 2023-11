As lições mais preciosas que aprendi com meu mentor e grande amigo Dr. Carlinhos

Há dois anos, a cantora Marília Mendonça morreu devido a um acidente de avião. Na ocasião, escrevi neste espaço algumas reflexões que são válidas até hoje e recomendo que leiam. Esta semana, aconteceu a morte do ortopedista Carlos Salvador Lemos, meu amigo e mentor. Preciso reiterar as mesmas palavras ditas no passado recente.

Se pudéssemos voltar no tempo, convivendo com o Carlinhos, como carinhosamente o conhecia, e soubéssemos que ele iria morrer esta semana, o que faríamos de diferente sabendo que tudo isso iria acontecer?

Quando a famosa cantora sertaneja morreu, respondi a essa pergunta orientando sobre a importância de não usarmos palavras ofensivas, de escolhermos melhor as pessoas que vamos escutar conselhos e, por fim, perdoarmos mais uns aos outros.

Com o Carlinhos, não faria nada diferente, porque o honrei como amigo, mentor e pai até a morte. Faço questão de dividir com todos algumas lições que ele me ensinou.

Autêntico e verdadeiro, sempre deixou claro sua visão de mundo e seus valores. Sem chance de admitir negócios ilícitos e oportunistas, seja na vida profissional (medicina) ou na vida pessoal.

Foi constante em instruir para tomarmos cuidado com o ambiente em que frequentávamos e com as pessoas que convivíamos. Digo a todos: as propostas que chegam até nós têm a ver com a visão e valores que transmitimos ao mundo. Ninguém me chama para beber e fumar, porque já demonstro que não gosto disso. O que vocês têm demonstrado de visão e valores?

Dono de um timbre de voz potente, semelhante a um tenor europeu, Carlinhos cantou e encantou sua família, amigos e pacientes. Hoje, brilha lá no céu.

Finalizo com os olhos lacrimejando e agradecendo a Deus pelo privilégio de ter tido o Carlinhos como mestre e conselheiro.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.