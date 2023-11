Essas são as 5 cidades de Goiás quem mais sofrem com queda de energia

Moradores goianos vêm enfrentando quedas de energia constantes, o que piorou a partir do segundo semestre de 2023, quando o estado foi afetado por calor e chuvas intensas – resultando na sobrecarga da rede elétrica, de acordo com a Equatorial Goiás. No entanto, algumas cidades sofreram ainda mais.

Ao Portal 6, a empresa afirmou que os municípios com maior número de interrupções são Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Jataí e Niquelândia. Considerando que o goiano passa 1,46 hora por mês sem energia, em média, tais lugares apresentam um cenário ainda pior.

Segundo a Equatorial, 42% das causas de interrupção do fornecimento de energia são provocadas por eventos externos ou climáticos, sendo que vendavais, descargas atmosféricas e quedas de árvores são os mais comuns.

Além disso, também ocorrem efeitos transitórios, em que algo interrompe o fornecimento rapidamente e o serviço é retomado sem necessidade de reparo imediato.

“São os casos de vegetação que toca a rede momentaneamente em razão do vento ou chuva e provoca a queda de energia ou também por sobrecarga em razão da elevação do consumo, em que os equipamentos de proteção atuam para evitar a queima ou dano maior na infraestrutura”, apontou em nota.