Bombeiros resgatam cabeça de homem que teve corpo devorado por jacaré no Rio Araguaia

Na tarde deste domingo (26), o Corpo de Bombeiros realizou o resgate da cabeça de um homem, cujo corpo havia sido parcialmente devorado, no Rio Araguaia. O caso aconteceu no Povoado de Luís Alves.

A terrível descoberta teria ocorrido nas proximidades do Hotel do Pescador, na região de São Miguel do Araguaia.

As equipes de socorro foram acionadas depois de o corpo ser visto por inteiro boiando na água. Entretanto, ao chegar ao local da denúncia, não avistaram mais o cadáver.

Os mergulhadores então desceram cerca de 500 metros do leito do rio até acharem a vítima, ainda não identificada.

No entanto, logo que se aproximaram, perceberam um jacaré enorme estava devorando o corpo, que aparentava já estar em estado avançado de decomposição.

Assim, foi possível realizar o resgate apenas da cabeça e das partes restantes do cadáver, fragmentado pela ação animal.

O caso foi registado pelas autoridades policiais como encontro de cadáver e uma investigação deverá ser iniciada para elucidar como a vítima morreu e também para que o homem seja devidamente identificado.