Semana começa com possibilidade de tempestades, ventos e raios em cidades de Goiás

Os goianos devem se preparar, pois segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a semana deve começar com possibilidade de tempestades, ventos e raios em determinadas cidades do estado.

Diante da previsão, o boletim, emitido neste domingo (26), declara situação de alerta, já que a combinação de calor e umidade pode provocar chuvas fortes em diversas regiões.

Nesta segunda-feira (27), Goiânia deverá enfrentar variação de nebulosidade e sol com pancadas de chuva. No entanto, os goianienses devem se preparar para o calor, pois a máxima pode chegar em 33ºC.

Os anapolinos também devem ficar de olhos abertos, já preparando o guarda-chuvas, pois a previsão é de que Anápolis conte com 3,0 mm de água, com a mínima de 21º C e a máxima de 29ºC.

Os municípios de Porangatu, Itumbiara, Três Ranchos, Ipameri e Rubiataba podem receber por volta de 5,0 mm de chuva, também com variação no tempo.

A previsão de instabilidade ainda se estende para Catalão, Jataí, Rio Verde, Luziânia, Ouvidor, Goiandira, Cumari, Nova Aurora, Formosa, Ceres, Santa Helena, Cristalina Goianésia, Divinópolis, Araguapaz, Iporá, Flores de Goiás, Aruanã, Pires do Rio e Alto Paraíso.