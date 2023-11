O preservativo é o método contraceptivo mais conhecido em todo o mundo, porém existem utilidades da camisinha que te deixarão surpreso.

Independente da versão, o uso do produto é indispensável para a prevenção doenças sexualmente transmissíveis, além de, no Brasil, ser método anticoncepcional distribuído gratuitamente pelo Governo do País.

Muitos não sabem, mas o preservativo tem usos que vão muito além de fazer amor. Leia e descubra utilidades que vão te ajudar no dia a dia.

6 utilidades da camisinha que você provavelmente não sabia que existia

1. Compressa gelada

Muitas pessoas utilizam panos, mas à medida que o gelo derrete a bagunça aumenta. O preservativo pode te ajudar.

Basta encher de água e colocar no congelador, em algumas horas você terá uma bolsa de gelo que não vai te deixar encharcado.

2. Capinha à prova d´água

Colocar o celular dentro de uma camisinha para deixá-lo à prova d´água parece óbvio, mas é uma ideia brilhante.

Na próxima vez que for em uma praia, piscina ou andar de moto na chuva, faça esse teste .Seu smartphone agradece.

3. Facilidade para abrir potes

Sabe aqueles recipientes quase impossíveis de abrir? Isso não é problema para um preservativo. Basta colocá-lo em volta da tampa e “voilá”, a mágica está feita.

O produto tem alta aderência na tampa do pote, com pouco esforço, você conseguirá abrir.

4. Manter ferimentos secos

Alguns ferimentos e curativos devem ser mantidos secos e o látex do produto vai te ajudar com isso.

É só cortar e colocar sobre as bandagens, devido a alta elasticidade, isso não será problema e seu machucado vai ficar sequinho.

5. “Engraxar” os sapatos

Sapatos sem graxa e com aspecto de velhos, nunca mais. Diga adeus aos engraxates.

Devido a lubrificação da camisinha, basta esfregá-la nos sapatos e pronto, eles ficarão cheios de brilho, parecendo novinhos em folha.

6. Na pescaria

Fechando a lista, quando for pescar com seu grupo de amigos e esquecer as boias que vão nos anzóis, é simples, encha de ar um preservativo e prenda-o com cuidado ao anzol, assim terá boias flutuantes novinhas.

Por via das dúvidas, tenha sempre uma camisinha no bolso, afinal, nunca se sabe quando precisará de uma, faça bom uso.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!