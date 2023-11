Afundada em dívidas dá a volta por cima e está prestes a se tornar milionária; veja como conseguiu

Uma moradora dos Estados Unidos acumulou uma divida de mais de US$ 70.000 mil dólares ( aproximadamente R$ 342.000) que não a deixava dormir e teve uma reviravolta.

A texana Jasmine Taylor, em 2021, perdeu o emprego e estava com dificuldades para pagar as contas, comprar comida e sobreviver.

Ela acabou acumulando US$ 60 mil ( R$ 187.752) em dívidas de empréstimos estudantis e outros US$ 9 mil (cerca de R$ R$ 44.161,16) em contas médicas e cartões de crédito.

Empenhada em sair do sufoco, ela descobriu o chamado método ‘cash stuffing’, um sistema antigo de gestão de dinheiro baseado em cortar o uso de cartões de débito e crédito, além de colocar dinheiro em envelopes específicos separados para cada tipo de conta do lar e boletos em geral.

Em entrevista a CNBC, ela contou que: “Eu guardo dinheiro em envelopes para contas. Economizo dinheiro para despesas variáveis, que são despesas semanais. O dinheiro também é reservado para ‘fundos de amortização’, que são como pequenas contas de poupança de curto ou longo prazo”.

Esse simples ato mudou a vida de Taylor porque ela observou que estava gastando mais do que ganhava mensalmente e não estava fazendo administração das finanças como achava que devia.

“Passei de usar um cartão de crédito e não entender realmente para onde meu dinheiro estava indo, para ter que administrá-lo de forma tangível. Há dinheiro que não é contabilizado e que eu estava desperdiçando de forma frívola e impulsiva. Quando você soma tudo no final do mês, dá US$ 400 ou US$ 500, e me pergunto por que estou tendo dificuldades para pagar certas contas ou chegar ao próximo cheque”, relata.

A americana economizou mil dólares em seu primeiro ano acumulando dinheiro e conseguiu pagar US$ 32.000 mil (R$ 156.929,50) de sua dívida.

Depois desse “start” financeiro, ela passou a compartilhar dicas do processo em perfil no Tik Tok e bombou nas redes sociais.

Tempos depois, usou um cheque de estímulo de US$ 1.200 (R$ 6.399,60 reais), concedido durante a pandemia, para lançar a Baddies and Budgets, sua própria linha de fichários, planejadores, envelopes etiquetados e rastreadores de despesas.

Por fim, a empresa arrecadou quase US$ 250 mil ( R$ 1.224.452,00 reais) de abril até o final de 2021 e não parou de crescer e expandir para outros públicos.

Em 2022, a empresa arrecadou cerca de US$ 850 mil (R$ 4.168.653,30), enquanto este ano espera chegar a US$ 1 milhão (R$ 4.904.047).

“Muita gente que compra de nós são pessoas que fazem orçamento e economizam, mas também tem gente que compra de nós porque as nossas coisas são muito bonitas. Eram eles que queriam canecas e chaveiros. As mesmas coisas que ensino ao meu público, ainda uso na minha vida diária”, disse Taylor.