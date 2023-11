Empréstimo bilionário que Rogério Cruz quer fazer repete mote de Roberto Naves em Anápolis

Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos) segue tentando gerar condições para se candidatar à reeleição em 2024.

Pesquisas intentas mostram que o goianiense ainda tem um mix de sentimentos nada bom com relação ao nome do atual chefe do Executivo. Em síntese, os eleitores mal sabem quem é o prefeito, mas independentemente disso reprovam o trabalho dele.

Para tentar reverter essa situação, após os poucos ou quase nenhum resultado da última reforma administrativa, Rogério tenta aprovar junto à Câmara Municipal de Goiânia um empréstimo de R$ 1 bilhão para investimentos em infraestrutura.

Tanta grana, na expectativa do ocupante do Paço, permitiria encher a cidade de obras e aumentar sua popularidade.

É a mesma tática de Roberto Naves (Republicanos) para financiar as obras do “Anápolis Investe”.

No entanto, as intervenções realizadas pela Prefeitura de Anápolis na cidade não estão sendo suficientes para mudar a imagem da gestão navista junto ao eleitor.

Vilmar Mariano e André Fortaleza devem caminhar juntos em 2024

Prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano (MDB) estava rompido com o presidente da Câmara Municipal, André Fortaleza (MDB).

No entanto, o último mutirão realizado na cidade colocou lado a lado os antigos desafetos. Ao lado de Gustavo Mendanha (a caminho do MDB), André Fortaleza reiterou a liderança do ex-prefeito.

“Gustavo é o meu líder em Aparecida de Goiânia e sendo meu líder eu seguirei o projeto político dele”, afirmou o presidente da Câmara. Ele é mais uma liderança da cidade que deve estar no mesmo palanque de Vilmar em 2024.

À Rápidas, o prefeito afirmou que espera contar com os apoios de Mendanha, do vice-governador Daniel Vilela (MDB), do governador Ronaldo Caiado (UB) e do deputado estadual Veter Martins (Patriota).

Vereador Professor Marcos acredita em sabotagem em eleição para gestores de escolas

Acompanhando de perto o processo de eleição dos novos gestores municipais das escolas de Anápolis, o vereador Professor Marcos (PT) vê com preocupação o que está ocorrendo nos últimos dias.

Isso porque 47 candidaturas que não haviam sido homologadas entraram com recurso e conseguiram a homologação.

Posteriormente, a Procuradoria Geral do Município novamente desomologou as candidaturas que haviam sido homologadas.

O parlamentar também encarou a decisão como suspeita.

“Tá uma zona, o regimento tá muito frágil e não explica totalmente o processo. A impressão que dá é que há uma sabotagem para que não exista o processo”

Reunião entre Ismael Alexandrino e Hélio Lopes pode definir candidaturas em Anápolis

Vice-presidente estadual do PSD, o deputado federal Ismael Alexandrino (PSD) se reuniu na última semana com Hélio Lopes (PSDB), pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Anápolis.

A eleição municipal de 2024 foi um dos assuntos em pauta no encontro. Ismael reiterou que o vice-prefeito Márcio Cândido (PSD) será o candidato do partido e que pretende “ampliar o diálogo com todas as lideranças da cidade”.

Durante a conversa, Hélio disse que está se filiando ao PSDB para ser o pré-candidato do partido em 2024, mas nem os correligionários do neo tucano botam fé no projeto.

TCE empareda contratação de empresa de Jacques Vanier

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) considerou ilegal a dispensa de licitação promovida pela Goiás Turismo para contratação da empresa do humorista Jacques Vanier. O valor do contrato foi de R$ 375 mil.

Por meio do voto da relatora Carla Santillo, a Corte lembrou ainda que a autarquia não pode contratar de forma direta e sem licitação serviços que tenham natureza de publicidade.

Bill Guerra tem data para assumir cadeira na Câmara de Goiânia

À Rápidas, Bill Guerra (SD) diz estar grato pelos 4.421 votos que recebeu nas eleições de 2020 e que trabalhará muito no ano de mandato que terá na Câmara de Goiânia.

Ele será empossado vereador no dia 1º de dezembro, após a retotalização de votos feita pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO).

Bill Guerra assume a cadeira de Léo José (sem partido), que teve o mandato cassado por fraude na cota de gênero.

Nota 10

Para vereadora Seliane da SOS (MDB), que com espírito público e coragem realizou pela primeira vez na Câmara de Anápolis uma sessão solene destinada ao público LGBTQIAPN+.

Nota Zero

Para Saneago, que não desloca equipes em tempo hábil para atender as demandas dos consumidores.

Alguns deles ouvidos pela Rápidas disseram que aguardaram atendimento por até 08h durante o final de semana.