Criança é salva pelos bombeiros após se engasgar com palito de madeira e parar de respirar

Mãe foi até a porta do batalhão para implorar por socorro; pequeno já estava desfalecido

Samuel Leão - 29 de novembro de 2023

Bombeiros salvam criança em Mineiros. (Foto: Reprodução)

Uma criança precisou ser socorrida às pressas pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (28), em Mineiros, após se engasgar com alimentos e um palito de madeira.

Desesperada, a mãe correu até o Batalhão do Corpo de Bombeiros do município para pedir socorro.

Os militares encontraram a criança já desfalecida, sem conseguir respirar. Assim, verificaram então as vias aéreas e a cavidade bucal com o pequeno no colo, por volta das 18h.

Os bombeiros perceberam um resquício de alimento, já envolto em secreção, que foi retirado e permitiu que a criança voltasse a respirar normalmente.

Em seguida, ela foi encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mineiros, onde recebeu cuidados médicos especializados.

Após ser atendido, o pequeno vomitou um palito de madeira, de aproximadamente 7 cm, e assim foi possível recuperar-se devidamente.