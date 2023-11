Criança morre após cair do 9º andar de prédio, em Goiânia

Corpo de Bombeiros foi acionado, mas pouco pôde fazer para ajudar. Óbito foi confirmado ainda no local

Caio Henrique - 29 de novembro de 2023

Condomínio está localizado na Vila dos Alpes, em Goiânia. (Foto: Reprodução/ Google)

Uma criança, de 06 anos, faleceu na tarde desta quarta-feira (29) após cair do 9º andar de um prédio residencial, em Goiânia.

O caso aconteceu por volta das 13h30, no bairro Vila dos Alpes.

As informações preliminares são de que o pequeno estaria no apartamento dos avós quando pediu para descer de volta ao apartamento dos pais – localizado no mesmo prédio, apenas alguns andares abaixo.

Porém, a avó recomendou que ele esperasse para “dar um quilo”, já que tinha almoçado há pouco tempo.

A criança, porém, rumou para um dos quartos – que não tinha proteção na janela – e acabou caindo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado de imediato para prestar atendimento, mas nada pôde ser feito. Um médico esteve na cena e confirmou o óbito.

O episódio seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).