Motorista de aplicativo surpreende passageiro que perguntou sobre código secreto

Profissional publicou print mostrando resposta inusitada e internautas se divertiram nos comentários

Gabriella Licia - 29 de novembro de 2023

Print fou publicado por motorista de aplicativo no perfil do Instagram. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Uma motorista de aplicativo viralizou após compartilhar a resposta inusitada que deu a um passageiro ousado que perguntou sobre código secreto no chat da plataforma.

Identificada como Érika Jane, a profissional publicou o print no perfil do Instagram, com tom de humor, e os internautas se divertiram com o caso.

Na imagem é possível ver o cliente dizendo: “curte halls? Desculpa a pergunta. Achei que soubesse, desculpa!”. A profissional esperou alguns segundos e respondeu o solicitante apenas com uma risada (rsrs).

Ele novamente se desculpa e questiona se ela sabe do que se trata a pergunta, fazendo referência ao ‘Código B’, muito comentado por motoristas das plataformas de viagens.

“Curto sim! Como até o seu c#, se você quiser pelos R$ 300”, disse Erika, entrando na brincadeira do cliente não identificado.

Na legenda da publicação, ela deixou hashtags de humor, mas não confirmou se realizou a corrida ou não. Nos comentários, alguns usuários do Instagram riram bastante.

“Agora entendi o porquê de ter Uber dizendo que faz R$ 300 fácil todos os dias e eu ainda achava eles estavam mentindo”, disse um rapaz. Confira o vídeo!