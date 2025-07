Fresca, fácil e cheia de sabor: salada de manga com toque cítrico pra sair do óbvio

Bombou nas redes uma receita bem tropical, refrescante e saborosa para você preparar nas férias

Magno Oliver - 15 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela/ Instagram/ @cintiaranngel)

Mês de férias e todo mundo quer comer coisas diferentes para sair da mesmice. Então, que tal uma salada tropical bem saudável e refrescante?

Uma receita bem cheia de contrastes e frescor bombou nas redes sociais e trouxe um ingrediente que deu o toque: a manga.

Assim, a receita é simples, sofisticada e perfeita como entrada leve ou acompanhamento refrescante.

Ingredientes para a receita de salada:

– 2 mangas grandes cortadas em cubinhos bem pequenos;

– 1 pimentão amarelo fatiado em tiras;

– 2 cebolas roxas médias em tiras pequenas;

– Cebolinha e cheiro verde a gosto;

– 1 pimenta dedo-de-moça sem as sementes;

– Refratário grande de vidro.

Ingredientes para o tempero da salada:

– Suco de 1 limão taiti espremido;

– Suco de 1 limão siciliano espremido;

– Pitadas de sal a gosto;

– Azeite (pelo menos 4 a 6 colheres de sopa);

– Ervas finas (secas) de sua preferência;

– ⁠Chimichurri.

Modo de preparo da salada de manga:

Em um refratário grande e bem largo de vidro, você vai picar e colocar as mangas, depois o pimentão, as cebolas roxas, a cebolinha com o cheiro verde e a pimenta para finalizar. Um truque muito bom é misturar os ingredientes e montar o tempero à parte para depois colocar na salada.

Assim, em outro refratário pequeno, coloque os sucos dos limões, seis colheres de azeite, as ervas finas, o chimichurri e o sal. Com uma colher ou fouet, misture bem até encorpar. Se a quantidade de tempero ficar pouca, coloque mais azeite e dose bem para cobrir a quantidade de itens da salada.

Por fim, você vai misturar tudo muito bem e deixar gelar por alguns minutos. Feito isso, retire a salada de manga da geladeira e pode servir à vontade com um acompanhamento da sua escolha.

Dá para conservar na geladeira por até uma semana.

