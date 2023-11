6 dicas para desinchar e chegar com a aparência mais fina no Natal

Pare de cair em dietas milagrosas da internet e faça aquilo que realmente te ajude a perder medidas

Anna Júlia Steckelberg - 30 de novembro de 2023

(Foto: Captura de Tela/Zappeando/YouTube)

O verão está chegando e junto com ele vem elas: as festas de final de ano. Esse momento do ano, do Natal e Ano Novo, é marcado por festejos, recordações, visitas da família, se debruçar em comida boa, algumas doses de cachaça e, para certas pessoas, é o momento de estar com o corpo nos trinques.

Aliás, é a hora de mostrar para os amigos e parentes que ficou o ano todo fazendo dieta e academia.

Bom, mas como sempre têm os ‘atrasadinhos’, tem gente que chega em novembro desesperado, porque não está naquela boa forma, por isso acaba recorrendo a dietas malucas da internet.

Sendo assim, hoje, sem rodeios e promessas milagrosas, vamos te apresentar algumas dicas para desinchar para o final de ano!

6 dicas para desinchar e chegar com a aparência mais fina no Natal:

1. Beber muita água

Quer desinchar? Beba água!

Essa aqui é a maior chave para um diurético natural e remoção de toxinas do corpo. Para saber a quantidade ideal de sua ingestão, multiplique seu peso por 35 e terá a resposta em litros.

2. Descansar as pernas

É muito comum as pernas e pés ficarem inchados ao final do dia.

Por isso, é muito importante dar uma aliviada nesses membros e descansá-los, garantindo uma maior circulação sanguínea e desinchaço.

3. Praticar atividade física

A atividade física é sua maior aliada no quesito boa forma!

Basicamente, é através dos exercícios que colocamos o corpo para trabalhar, suando e fortalecendo os músculos, eliminando o líquido acumulado pelo organismo.

4. Comer frutas

Talvez você não saiba, mas as frutas podem te ajudar bastante nesse processo também! São elas que agem como antioxidante, hidratante e ativam a circulação do organismo.

5. Fazer automassagem

Acredite se quiser, mas a automassagem pode te ajudar demais a eliminar o inchaço em excesso.

Na internet é possível encontrar muitos tutoriais que ajudam muito nessas horas.

6. Evitar o consumo de sal

Por fim, quando o assunto é inchaço, o sal é um dos maiores aliados para a retenção de líquido.

Sendo assim, se você quer perder algumas medidas, evite o excesso desse mineral na sua alimentação, ele pode te sabotar!

