Crianças de Anápolis já são promessa de premiação no Mundial Kids de Jiu Jitsu

Competição ocorre neste final de semana, em São Paulo, e reunirá os melhores atletas do mundo inteiro

Davi Galvão - 01 de dezembro de 2023

Elise Garcia, de 09 anos, é uma das jovens atletas que disputará o Mundial kids. (Foto: Federação Goiana de Jiu Jitsu)

Cada vez melhor posicionada no cenário esportivo, Anápolis contará, já neste final de semana, com seis atletas lutando para representar a cidade no Mundial Kids de Jiu Jitsu, que ocorre em São Paulo.

Com data marcada já para este sábado (02) e domingo (03), os anapolinos Matheus Fontoura e Matheus Rocha, ambos de 14 anos, Ana Julia Silvae Enzo Rian, com 13, Eloah Faria Garcia, de 12, e Elise Farias Garcia, de 09, estão se preparando para a viagem até a capital paulista, onde competirão com oponentes de todo o globo.

Para o pai de Ana Júlia e treinador de todos os atletas citados, Jonatas Romeu Muniz, mestre de Jiu Jitsu e também responsável pelo projeto “Atletas do Futuro”, a competição demonstra a força e potencial da próxima geração anapolina no esporte.

“Das 12 bolsas da Prefeitura para o jiu, 10 foram para os meus atletas, na maioria crianças e adolescentes. Essa galera que tá indo agora competir me deixa orgulhoso demais, a cidade tem muitas promessas fortes”, contou, em entrevista ao Portal 6.

Tanto é que os jovens atletas só conseguiram se classificar para o mundial graças ao extenso histórico de vitórias e conquistas em competições, como o Campeonato Goiano, Brasiliense e Sul Americano.

Já nesta sexta-feira (1º), a comitiva com todos os atletas, Jonatas e outro pai já pegam a estrada para chegarem até São Paulo. A expectativa é de que todos consigam trazer medalhas e premiações.

“Minha filha começou a treinar jiu desde os oito anos, ver ela e os colegas delas, meus alunos, indo para uma competição desse nível, é para deixar qualquer pai morrendo de orgulho”, finalizou Jonatas.