Empresa quer criar “Angra dos Reis do Cerrado” em Goiás; entenda

Iniciativa contará com investimento bilionário e será voltado para público de alto padrão

Gabriella Pinheiro - 01 de dezembro de 2023

Bali Park, novo parque aquático localizado no Lago Corumbá. (Foto: Divulgação)

Angra dos Reis em Goiás? A ideia um tanto inesperada saiu do campo da imaginação e já vem sendo colocada em prática pelo Grupo Bali Participações, renomada empresa do setor turístico.

Na prática, a iniciativa visa impulsionar o turismo de alto padrão na região do Lago Corumbá, tornando o local semelhante ao município carioca. O projeto deve ter um investimento de R$ 1,3 bilhão.

No ano passado, por exemplo, a empresa realizou a inauguração de um parque aquático nas margens do lago. Agora, o grupo deu início à construção do complexo hoteleiro de grande porte, que também leva o nome “Angra dos Reis do Cerrado”.

Segundo a empresa, a previsão é que um condomínio de luxo seja inaugurado na região no intuito de transformar o destino em um ponto turístico altamente frequentado.

Vale destacar que a região já se tornou um destino amplamente procurado pelo público de alta renda e, inclusive, já substitui a preferência de viagem em feriados curtos por ser um ponto mais próximo de centros urbanos e aeroportos como Goiânia e Brasília (DF).