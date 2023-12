O Sequestro do Voo 375: filme inspirado na história do crime que mudaria o destino do país

O mais novo longa nacional, com uma história eletrizante que mais parece ficção, é baseado em um crime

Ruan Monyel - 01 de dezembro de 2023

(Foto: Divulgação/Estúdio Escarlate)

Na última terça feira, 27 de novembro, tive a oportunidade de assistir o filme, O Sequestro do Voo 375, em um evento promovido pela Disney no Cine Prime do Anashopping em Anápolis, a sessão cabine aconteceu apenas para convidados e imprensa. O evento aconteceu na cidade devido a grande participação da Base Aérea de Anápolis na resolução do crime dramatizado pelo filme.

O mais novo longa nacional, com uma história eletrizante que mais parece ficção, é baseado em um crime que chocou o Brasil e poderia ter mudado a história da nação.

No filme, em 1988, período pós ditadura militar, o trabalhador Raimundo Nonato, que após ser demitido do seu trabalho de tratorista, fica revoltado com o desemprego e situação econômica que assola a nação, e sem perspectiva de um futuro no Brasil, toma uma atitude drástica.

Nonato, sequestra um voo comercial com mais de 100 passageiros, com o intuito de jogar o avião no Palácio do Planalto, em Brasília, com o objetivo de matar o atual presidente da época, José Sarney, já que o sequestrador o culpava pela crise econômica do país.

Na época do crime, nem todos os aeroportos tinham raio X, e assim, unido de um revólver calibre 32, ele embarcou em um voo da Vasp, saindo de Belo Horizonte, com destino ao Rio de Janeiro. Durante o trajeto, Nonato anuncia o sequestro e obriga os pilotos a mudarem o trajeto, e a partir daí as coisas começam a ficar tensas.

O longa tem cerca de 107 minutos de duração, e é marcado por inúmeras cenas de tensão que vão te deixar roendo as unhas. E por mais que alguns acontecimentos parecem tirados de grandes produções de Hollywood, eles realmente aconteceram.

As atuações dos protagonistas, Jorge Paz e Danilo Grangheia, são louváveis e fazem o telespectador ficar ainda mais imerso na história. Algumas cenas são grandiosas, capazes de arrancar o fôlego de quem assiste. A produção é sem dúvidas um marco importante para o cinema nacional e sua grandeza.

Uma curiosidade que vai te deixar com ainda mais vontade de ver o filme, é que existem indícios que notícias sobre o caso foram encontradas em um esconderijo do terrorista Osama Bin Laden, responsável pelo ataque às torres gêmeas em 11 de setembro.

Então, O Sequestro do Voo 375 vale o ingresso e vai mudar sua concepção sobre as produções brasileiras. O filme estreia nos cinemas no dia 07 de dezembro, aperte os cintos e embarque nessa história eletrizante.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Ruan Monyel é publicitário, pós-graduando em direção de arte e amante do universo audiovisual. Escreve todas as sextas-feiras. Siga a coluna no Instagram @proximo.filme.